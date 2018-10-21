В Ставрополе 25 октября завоют сирены
В Ставрополе 25 октября завоют сирены. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе городской администрации, сигнал "Внимание всем!" включат в 11:50. Это будет сделано для того, чтобы проверить работоспособность оборудования и обучить население действовать в чрезвычайных ситуациях.
Подобные учения периодически проводятся в Ставрополе и не вызывают паники у горожан. Но, ставропольцев все равно просят вести себя спокойно и при первых же звуках сирены включить радио или телевизор и прослушать официальную информацию. После этого ее необходимо передать и соседям.
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