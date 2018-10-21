2018-10-21T13:50:43+03:00
Происшествия

Пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе локализован

Причины возгорания выяснят специалисты
Алена БЕЛЯЕВА
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Спасателям удалось локализовать пожар в электролитном цехе на заводе "Электроцинк". Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии, это удалось сделать в 13:12 21 октября. Напомним, пламя захватывало все новые территории с четырех часов утра. С ним боролись около 150 пожарных.

По данным ведомства, огонь смог уничтожить 4,5 тысячи квадратных метров. Из-за сильного пламени обрушилась часть здания и кровля общей площадью 500 квадратных метров.

В результате происшествия один пожарный погиб и еще двое попали в больницу. Выяснением причин возгорания займутся специалисты испытательной пожарной лаборатории

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