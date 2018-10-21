Вячеслав Битаров распорядился оказать помощь семье погибшего на пожаре сотрудника МЧС

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-21T14:06:02+03:00

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В 4 часа утра Глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров вместе с членами Правительства и руководством администрации Владикавказа прибыли на завод "Электроцинк", где произошел сильный пожар в цеху электролиза цинка. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе правительства Республики, в рамках оперативного совещания глава региона распорядился оказать помощь двум пострадавшим спасателям и семье погибшего сотрудника МЧС.

Вячеслав Битаров также своевременно информировать население о текущей ситуации. На данный момент политик находится на связи с представителями ответственных структур, работающих на месте, и держать ситуацию под своим полным контролем.

На месте пожара работают 146 спасателей на 42 единицах техники. Кроме местных расчетов, на помощь прибыл пожарный поезд из Кабардино-Балкарии.

Согласно имеющимся данным, угрозы взрыва из-за пожара нет.