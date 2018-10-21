СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-21T15:31:26+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье ожидается дождливая рабочая неделя. Согласно данным синоптиков, осадки начнутся 22 октября и будут периодически идти до пятницы включительно. Из-за этого в крае заметно похолодает.

Согласно прогнозам, в понедельник днем столбики термометра поднимутся до отметки в 17 градусов и задержаться на этом уровне вплоть до среды. А вот в четверг днем будет уже всего 13 градусов. В пятницу станет еще прохладнее - всего 9 градусов выше нуля.

Ночи также заметно станут холоднее. В начале рабочей недели около 13 градусов, а уже через несколько дней - всего 2-3 градуса. Заморозков не ожидается.