2018-10-21T17:07:49+03:00
Спорт

Нурмагомедов болеет за "Спартак" в матче с "Арсеналом"

Дагестанский боец приехал на стадион, чтобы поддержать футболистов
Алена БЕЛЯЕВА
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Хабиб Нурмагомедов болеет за московский "Спартак" в матче с тульским "Арсеналом". Дагестанский боец приехал на стадион, чтобы поддержать футболистов и выложил видеозапись в сториз своего аккаунта в Инстаграм с трибун. Ролик спортсмен подписал просто и емко: "Газуйте".

Напомним, сегодня в рамках 11-го тура РПЛ на стадион "Открытие Арена" идет матч "Спартак" – "Арсенал" . На данный момент московский клуб занимает седьмое место, набрав 18 очков, а футболисты из Тулы находятся на 14-й строчке со своими десятью очками.

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