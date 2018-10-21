В Ставрополе эвакуировали ТЦ из-за пустой сумки

СЕГОДНЯ 17:57 2018-10-21T17:58:13+03:00

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21 октября в Ставрополе прошла экстренная эвакуация посетителей и работников торгового центра "Космос". Оказалось, что людей вывели из здания из-за забытой кем-то на нулевом этаже здания сумки. Территория была оцеплена, а подозрительный предмет осмотрен - сумка была пуста.

По информации городской полиции, сумку обнаружил один из посетителей центра. Он и вызвал на месте инцидента сотрудников экстренных служб. Причин ля паники нет. Все посетители и сотрудники "Космоса" вернулись в здание. Торговый центр работает в штатном режиме.