В Ставрополе эвакуировали ТЦ из-за пустой сумки
Опасности для горожан нет
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21 октября в Ставрополе прошла экстренная эвакуация посетителей и работников торгового центра "Космос". Оказалось, что людей вывели из здания из-за забытой кем-то на нулевом этаже здания сумки. Территория была оцеплена, а подозрительный предмет осмотрен - сумка была пуста.
По информации городской полиции, сумку обнаружил один из посетителей центра. Он и вызвал на месте инцидента сотрудников экстренных служб. Причин ля паники нет. Все посетители и сотрудники "Космоса" вернулись в здание. Торговый центр работает в штатном режиме.
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