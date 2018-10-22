Прокуратура Северной Осетии начала проверку по факту пожара на "Электроцинке"

СЕГОДНЯ 08:32 2018-10-22T08:32:00+03:00

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Прокуратура Северной Осетии начала проверку по факту пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

К проводимой проверке правоохранители привлекут специалистов контролирующих органов. Будет дана правовая оценка действиям разных должностных лиц крупного предприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту возгорания.

При наличии достаточных оснований будет приняты меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности.

О пожаре на заводе "Электроцинк" стало известно рано утром 21 октября. Один пожарный погиб и двое пострадали. Пожар был локализован во второй половине 21 октября.

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