2018-10-22T10:09:37+03:00
Происшествия

В ДТП в Пятигорске погиб пожилой мужчина

Михаил ЮЖНЫЙ
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Инцидент произошёл утром 21 октября на улице Саенко в Пятигорске. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД.

По предварительным данным, водитель «Лады» сбил пенсионера, когда тот переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте еще до приезда дежурной бригады медиков. Выяснилось, что за рулём легковушки сидел 27-летний житель Предгорного района Ставропольского края.

За последние два года водитель, как выяснилось, 13 раз привлекался за различные нарушения ПДД. По факту аварии проводится проверка, уточняются обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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