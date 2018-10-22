В Ессентуках выкрали лошадей, работающих с больными детьми

СЕГОДНЯ 10:42 2018-10-22T10:43:46+03:00

Одну уже нашли с веревкой на шее за городом

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В Ессентуках ночью из местного конного клуба выкрали 5 лошадей - все кобылы, две серые, две рыжие и одна гнедая. Животные работают с больными ДЦП и аутизмом детьми.

Как рассказал "Комсомольской правде на Северном Кавказе" представитель клуба "Целебный Ессентуки", одну лошадь уже нашли в нескольких километрах от загона:

- Одну лошадь мы уже нашли. С веревкой на шее она бродила за аэродромом под Ессентуками, - сообщил хозяин.

По его мнению, нет никаких сомнений, что животных похитили. В поисках оставшихся 4 кобыл помогают казаки.

Если вам что-то известно о месте нахождения лошадей, звоните по номеру: +79064714903