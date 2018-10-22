2018-10-22T11:18:18+03:00
Общество

В Ставрополе эвакуировали депутатов

Тревога была учебной и прошла по плану
Алена БЕЛЯЕВА
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22 октября в Ставрополе эвакуировали депутатов краевой Думы. Как рассказал "Комсомольской правде на Северном Кавказе" один из парламентариев, тревога зазвучала в тот момент, когда народные избранники вместе с журналистами собрались в зале заседаний на еженедельную планерку.

Когда раздался звук сирены, все спокойно покинули здание. Оказалось, никакой чрезвычайной ситуации не было, а тревога оказалась учебной и плановой.

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