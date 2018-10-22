2018-10-22T11:30:22+03:00
Происшествия

Ставропольские полицейские заковали неадекватного водителя

Мужчина пытался устроить конфликт, а потом и вовсе сбежал
Алена БЕЛЯЕВА
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Фото: УГИБДД по СКФото: УГИБДД по СК
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В Ставрополе сотрудникам полиции пришлось заковать неадекватного участника аварии в наручники. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, ДТП произошло около 11 часов утра 22 октября на пересечении проспекта Юности и улицы Бруснева. Дорогу не смогли поделить "Хонда" и ВАЗ-2115.

По данным ведомства, владелец отечественной легковушки с травмой головы и переломом ноги был госпитализирован в больницу. Водитель иномарки травм не получил.

Во время оформления ДТП водитель "Хонды" неожиданно стал без причины кричать, провоцировать конфликт, а потом и вовсе сбежал с места аварии. Полицейским удалось догнать беглеца и они заковали его в наручники.

В итоге, нарушителя забрал наряд ППС. Он отказался пройти экспертизу на алкоголь, не имел при себе водительских прав и не подчинился полиции. На мужчину составлено три протокола.

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