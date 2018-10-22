На Ставрополье ревнивого любовника подозревают в убийстве сожительницы
В посёлке Иноземцево Железноводского городского округа 38-летний мужчина убил любовницу несколькими ударами ножом из ревности. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.
В ведомстве отметили, что убийство произошло ночью 10 октября. По данным следствия, мужчина и женщина выпивали и беседовали в своей квартире, когда разговор зашёл на опасную почву. Ревнивый любовник обвинил сожительницу в измене. Когда конфликт дошёл до апогея, подозреваемый схватил нож и несколько раз ударил несчастную в грудь. Женщина скончалась на месте.
Следователи провели всю необходимую работу, собрав улики на месте происшествия. Предполагаемый убийца арестован по решению суда. Теперь ему грозит до 15 лет колонии.
Расследование продолжается.
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