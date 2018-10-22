В Ставрополе мужчина надругался над гостеприимной девушкой
В Ставрополе 48-летний мужчина изнасиловал гостеприимную девушку. Теперь подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.
Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю, инцидент произошёл 25 сентября в краевой столице. Девушка пригласила в гости своего 48-летнего знакомого, однако мужчина неверно истрактовал приглашение. Придя к подруге, он набросился на неё. Пострадавшая попыталась оказать сопротивление и объяснить, что приглашение не предполагало интима.
— Подозреваемый не внял мольбам девушки. Вместо этого он несколько раз ударил её по голове, после чего совершил ряд насильственных действий сексуального характера, — сообщили в местном подразделении следственного ведомства.
После изнасилования пострадавшая обратилась к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело, и теперь насильнику грозит до 6 лет лишения свободы.
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