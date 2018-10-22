2018-10-22T13:01:50+03:00
Происшествия

В Ставрополе мужчина надругался над гостеприимной девушкой

Ему грозит до 6 лет лишения свободы
Андрей ЗОБОВ
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Изнасилованная просто пригласила мужчину в гости, но рьяный любовник не смог сдержатьсяИзнасилованная просто пригласила мужчину в гости, но рьяный любовник не смог сдержатьсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе 48-летний мужчина изнасиловал гостеприимную девушку. Теперь подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю, инцидент произошёл 25 сентября в краевой столице. Девушка пригласила в гости своего 48-летнего знакомого, однако мужчина неверно истрактовал приглашение. Придя к подруге, он набросился на неё. Пострадавшая попыталась оказать сопротивление и объяснить, что приглашение не предполагало интима.

— Подозреваемый не внял мольбам девушки. Вместо этого он несколько раз ударил её по голове, после чего совершил ряд насильственных действий сексуального характера, — сообщили в местном подразделении следственного ведомства.

После изнасилования пострадавшая обратилась к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело, и теперь насильнику грозит до 6 лет лишения свободы.

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