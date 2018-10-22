В Пятигорске отдыхающие не смогли отличить поддельную минералку от настоящей
Поддельную минералку практически невозможно отличить от настоящей — такой вывод сделала ведущая «Ревизорро» Настасья Самбурская после очередного визита на Ставрополье.
Новый выпуск передачи снимали в Пятигорске. Здесь девушка решила проверить, возможно ли отличить настоящую, благородную минеральную воду от жалкой подделки. Для этого Настасья смешала воду с ложкой соли и соды. Эксперимент решили провести на входе в Провал.
Удивительно, но ни местные жители, ни туристы не смогли выявить подделку. Большинство узнало в «минералке» одну из популярных торговых марок. Некоторые гости остались в глубоком восторге от сомнительного пойла, утверждая, что в их родных городах «такое сокровище не купишь».
Эксперимент наглядно показал, что для подавляющего большинства людей подделка неотличима от благородной минеральной воды. Поэтому, чтобы не быть обманутым, лучше пить прямо из источника.
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