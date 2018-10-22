2018-10-22T15:25:40+03:00
Происшествия

СКР Дагестана может возбудить уголовное дело против Нурмагомедова

Прокуратура собрала материалы против главы Унцукульского района республики
Андрей ЗОБОВ
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Прокуратура Республики Дагестан собрала материал для возбуждения уголовного дела о крупных хищениях на высокопоставленного чиновника, главу Унцукульского района Дагестана Ису Нурмагомедова. Также, по данным некоторых СМИ, он бежал от следствия.

Иса Нурмагомедов, как и многие чиновники в Дагестане, подозревается в причастности к коррупционным махинациям. Подробности пока не разглашаются.

— Прокуратура собрала материал на Нурмамгоедова. Сейчас идёт процесс принятия решения о возбуждении уголовного дела против чиновника, — цитирует пресс-службу следственного управления СКР по Республике Дагестан информагентство РИА Дербент.

Самого высокопоставленного чиновника, по неизвестным причинам, уже несколько дней никто не видел. В администрации «Комсомольской правде на Северном Кавказе» рассказали, что с четверга его не было на рабочем месте.

— Да, в пятницу его не было. Понимаете, у него дела не только на рабочем месте. И в субботу его не было на открытии Центра по стратегическому развитию исламской богословской школы, это тоже правда. У него выходной, понимаете?

Стоит отметить, что на церемонии присутствовали участие муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди, врио председателя Дагкомрелигии Магомед Абдурахманов, а также депутат Народного собрания республики Магомед Магомедов.

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