2018-10-22T16:08:23+03:00
Происшествия

На Ставрополье в ДТП погибли 304 человека

В сумме за 9 месяцев
Евгения СОКОРЕВА
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За последние 9 месяцев в Ставропольском крае в результате дорожных происшествий погибли 304 человека. Всего по подсчетам специалистов за указанный период в регионе произошло 2,2 тысячи ДТП. Об этом и не только "Комсомольской правде на Северном Кавказе" рассказали сотрудники пресс-службы Госавтоинспекции Ставропольского края.

- Правоохранители обнаружили 8,6 тысячи пьяных водителей и более 300 тысяч нарушителей скоростного режима, - добавили в ведомстве. - Самыми частыми стали ДТП с пешеходами и столкновения транспортных средств.

Отмечается, что почти 43 тыс пешеходов оштрафовали за нарушение ПДД, а пять тысяч водителей - за езду по встречной полосе.

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