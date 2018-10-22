Стадион «Динамо» в Ставрополе планируют реконструировать к следующей весне

СЕГОДНЯ 17:19 2018-10-22T17:42:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Стадион «Динамо» в Ставрополе должны отреставрировать к весне будущего года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора СК.

Лев Яшин, победа над «Зенитом» и выступление Аллы Пугачевой: вспоминаем лучшие моменты в истории ставропольского стадиона «Динамо» 00:00 00:00

Реконструкция стадиона, напомним, стартовала в начале сентября этого года. Ремонтники в данный момент восстанавливают западную трибуну, которая является историческим памятником регионального значения, а также может обеспечить места сразу для 8 тысяч потенциальных зрителей.

Кроме того, в Ставрополе до конца года по заявлению городских властей должны сдать в эксплуатацию и открыть большой ледовый дворец «Арена Ставрополь». Планируется также в следующем году окончательно достроить физкультурно-оздоровительный комплекс в училище олимпийского резерва и легкоатлетический манеж.