2018-10-22T17:42:56+03:00
Общество

Стадион «Динамо» в Ставрополе планируют реконструировать к следующей весне

Михаил ЮЖНЫЙ
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Стадион «Динамо» в Ставрополе должны отреставрировать к весне будущего года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора СК.

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Реконструкция стадиона, напомним, стартовала в начале сентября этого года. Ремонтники в данный момент восстанавливают западную трибуну, которая является историческим памятником регионального значения, а также может обеспечить места сразу для 8 тысяч потенциальных зрителей.

Кроме того, в Ставрополе до конца года по заявлению городских властей должны сдать в эксплуатацию и открыть большой ледовый дворец «Арена Ставрополь». Планируется также в следующем году окончательно достроить физкультурно-оздоровительный комплекс в училище олимпийского резерва и легкоатлетический манеж.

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