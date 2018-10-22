К концу 2020 года на Ставрополье заменят все небезопасные лифты

СЕГОДНЯ 20:19 2018-10-22T20:20:13+03:00

На это потребуется, по разным оценкам, от 1–1,5 миллиарда рублей

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На Ставрополье в 2019–2020 годах заменят все небезопасные лифты. По разным оценкам, стоимость обновления оборудования составит 1–1,5 миллиарда рублей.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе губернатора Ставропольского края, в понедельник на совещании глава региона поручил разработать соответствующую программу.

Глава министерства ЖКХ Роман Марченко поручился, что в ближайшие два года будет произведена замена всех 662 лифтов, которые прослужили уже более 25 лет, а следовательно больше не являются безопасными.

В ближайшее время будет разработана программа обновления оборудования а также график работ на местах. Работы по замене лифтов планируют завершить к 2020 году. Источник средств, который покроет полуторамиллиардные расходы не уточняется.