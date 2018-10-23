На Ставрополье двое школьников отравились лекарствами в школе
Двоих несовершеннолетних 2001-го года рождения доставили в Шпаковскую больницу Ставропольского края с признаками отравления 22 октября.
По предварительным данным прокуратуры региона, подростки употребили некие опасные лекарственные «масла». Вещество, по данным надзорного ведомства, школьники заранее купили с целью внутреннего употребления у друга-девятиклассника.
Сотрудники прокуратуры объявили о начале проверки по факту инцидента. Ранее сообщалось об отравлении пятерых подростков из школы Солнечнодольска Ставропольского края. По поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова в регионе начались срочные массовые проверки аптек на предмет безрецептурной продажи опасных для жизни и здоровья лекарств.
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»