В Ставрополе будут бороться с ворами канализационных люков

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-23T10:21:21+03:00

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Кражи канализационных люков и решёток происходят в Ставрополе всё чаще, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

- Воры не брезгуют никаким металлом, свободно доступным на городских улицах. Они крадут люки теплосети, телефонных линий, канализации, решётки ливнёвок, - говорят в администрации краевого центра. - Улицы города становятся опасней, особенно по ночам, потому что люди могут случайно оттупиться и провалиться в яму.

Глава города Андрей Джатдоев уже попросил полицейских и комитет общественной безопасности провести необходимые рейды по пунктам сдачи металлолома, чтобы вернуть городскую собственность на закнное место и наказать виновных в хищениях канализационных люков.

Кроме того, Джатдоев призвал горожан сообщать правоохранителям о кражах и приносить записи с камер наружного видеонаблюдения и видеорегистраторов в автомобилях, чтобы преступников можно было опознать по лицам.