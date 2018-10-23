2018-10-23T12:20:54+03:00
Происшествия

В Ставрополе водитель Toyota протаранил кафе и сбежал

Автомобилиста нашли по видео и привлекли к ответственности
Андрей ЗОБОВ
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Фото: кадр видеоФото: кадр видео
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В Ставрополе полицейские по видео с камер наблюдения смогли найти автомобилиста, ночью протаранившего кафе на улице Мира и скрывшегося с места происшествия. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по краю.

— В социальных сетях появилось видео, датированное ночью 19 октября. На видео с камеры наблюдения зафиксировано ДТП в районе дома №266/3 по улице Мира. Автомобилист на Toyota Camry по неустановленным причинам не справляется с управлением и врезается в кафе, после чего покидает место происшествия, забирая отвалившийся номерной знак. По результатам проверки была установлена личность водителя, — рассказали в Госавтоинспекции.

Выяснилось, что эпизод действительно произошёл 19 октября около 22 часов 10 минут по мск. Полицейским удалось найти нарушителя и машину, на которой он протаранил стену здания. Сейчас на него составлены протоколы об административных нарушениях.

— За оставление места ДТП мужчине грозит лишение прав. Также он понесёт материальную ответственность за причинённый владельцам здания ущерб, — резюмировали в УГИБДД.

В Ставрополе автомобилист протаранил стену кафе и скрылся.

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