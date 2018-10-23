2018-10-23T13:02:33+03:00
Происшествия

Экстренное предупреждение: на Ставрополье ожидаются сильные ливни

Из-за непогоды могут возникнуть ЧС
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае в ближайшие дни придет непогода.

По экстренному предупреждению от регионального Гидрометцентра, уже завтра по краю могут пройти сильные ливни. Из-за непогоды могут возникнуть ЧС.

- Вечером и до конца суток 24 октября, а также сутки 25 октября 2018 года в Ставропольском крае местами ожидается очень сильный дождь, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в Гидрометцентре. - Из-за чего на территории края существует вероятность возникновения ЧС природного характера не выше локального уровня, связанных с подтоплением низинных частей местности, подтоплением приусадебных участков, нарушениями в работе дренажных систем, увеличением количества ДТП и прочими чрезвычайными ситуациями.

Специалисты рекомендуют населению проявить осторожность при нахождении на улице и подготовить дом и авто ко встрече со стихией.

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