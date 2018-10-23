2018-10-23T13:56:12+03:00
Происшествия

Пожилая ставропольчанка расчленила мужа и увезла его останки в соседний город на маршрутке

Пакет с головой супруга женщина потеряла по дороге
Евгения СОКОРЕВА
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Жительница Ставропольского края из города Георгиевск попала под статью "убийство" за жестокую расправу над своим мужем.

В мае прошлого года женщина 66 лет надумала, что 61- супруг готовиться убить ее, и зарубила того топором. Тело женщина расчленила ножом и упаковала в сумки, которые на маршрутке вывезла в Минеральные Воды и сбросила в реку.

Раскрыть преступление удалось из-за спешки преступницы - по дороге к реке пакет с головой и кистями рук она потеряла. Позже его обнаружили правоохранители. По дактилоскопическим учетам они установили, что останки принадлежат супругу обвиняемой.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ Следственного комитета России по СК, женщина оказалась невменяемой.

- В ходе предварительного следствия обвиняемой была проведена судебно-психиатрическая комиссионная экспертиза, по результатам которой установлено, что женщина страдает хроническим психическим расстройством, исключающим ее вменяемость, - сообщили в ведомстве. - В связи с этим уголовное дело направлено в суд для применения к женщине принудительной меры медицинского характера.

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