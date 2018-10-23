2018-10-23T14:10:07+03:00
Недвижимость

На Ставрополье из-за замены лифтов взнос за капремонт вырастет на 35%

Нововведения будут действительны с 1 июля 2019 года
Андрей ЗОБОВ
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На Ставрополье с июля 2019 года существенно вырастет взнос за капремонт. Сумма для домов с лифтами увеличится более, чем на 35% а для остальных — на 21%. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства края.

— С 1 июля 2019 года произойдёт плановое увеличение размера взноса на капитальный ремонт. Для домов без лифтового оборудования минимальный размер взноса составит 8,63 рубля за квадратный метр. Для домов, где есть лифты, — 9,63 рубля за «квадрат». До этого времени будет действовать существующее значение взноса – 7,11 рубля, — гласит сообщение пресс-службы.

Таким образом правительство региона решило проблему большого количества небезопасных лифтов, отслуживших больше установленных 25 лет. По краю их насчитывается 662 штуки, их замена будет стоить больше миллиарда рублей.

Напомним, что в понедельник, на совещании в правительстве региона губернатор потребовал назвать сроки замены ветхих лифтов. Глава минЖКХ Роман Марченко пообещал, что их заменят до конца 2020 года.

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