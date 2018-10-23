На Северном Кавказе неплательщиков за свет «сплавили» на плотах

СЕГОДНЯ 14:45 2018-10-23T14:45:51+03:00

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Креативную акцию «Сплавляем неплательщиков» МРСК Северного Кавказа провела в регионах СКФО, пытаясь с использованием нестандартных подходов привлечь внимание общественности к проблеме долгов за энергоресурс.

Плоты из дерева, корабли из пластика, лодки из картона и других подручных материалов - в символический «сплав» должников за электроэнергию, организованный сотрудниками электросетевых и энергосбытовых компаний республик Северного Кавказа, включились более 150 активистов. Энергетики, их дети, жители, журналисты массмедиа регионов, а в отдельных субъектах СКФО и представители общественных организаций вышли к водоемам, чтобы напомнить злостным должникам: электроэнергия - ресурс, за который нужно платить!

В Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Чеченской Республике участниками акции были спущены на воду 80 маленьких самодельных плотиков и десятки бумажных корабликов, что символизировало избавление от неплатежей за электроэнергию и энерговоровства. Важно сказать: поделки были изготовлены из подручных материалов, и энергетические компании на проведение этой акции не понесли никаких затрат.

Организаторы мероприятия отметили, что заинтересованность участников, изъявивших желание символически «сплавить» долги и должников, превзошла первоначальные ожидания - так много интересных и креативных поделок из натуральных материалов было изготовлено. Творческий подход к привлечению внимания к проблеме высоких долгов сплотил работников отраслевых компаний, которые приняли активное участие в этой акции вместе со своими детьми. При этом в каждой республике участники нашли свой оригинальный ход: игровые тренинги, тематические квесты, информационно-разъяснительные беседы руководителей - эти и ряд других неординарных приемов помогли в очередной раз поднять актуальную для Северного Кавказа тему неплатежей за энергоресурс.

Северная Осетия стала пионером в этом начинании и ярко продемонстрировала, что организаторы «сплава неплательщиков» не ошиблись - эмоции детей и взрослых при подготовке и проведении акции отражались на их лицах. Организаторы «сплава» в КЧР смогли объединить сразу два тематических направления - борьбу с неплатежами в рамках акции и энергосбережение в рамках проекта Минэнерго России - Всероссийского фестиваля «ВместеЯрче». В Дагестане, где проблема неплатежей за энергоресурс стоит особенно остро, к энергетикам дружно подключились молодежные общественные организации, которые не просто расширили круг участников мероприятия, но и провели разъяснительную работу с населением о важности своевременных расчетов за электроэнергию. В акции, которую организовали подразделения МРСК Северного Кавказа в КБР и Ингушетии, активно участвовали руководители энергокомпаний, которые признались, что получили от этого мощный позитивный заряд энергии. Креативно подошли к проведению мероприятия в Чечне. Например, учащиеся 4-го класса школы № 1 ст. Шелковской изготовили бумажные кораблики и написали на них основные причины образовавшихся долгов.

Только цифры

По оперативным данным, на 1 октября текущего года, суммарный долг потребителей электрической энергии перед северокавказскими дочерними структурами МРСК Северного Кавказа превысил 26,7 млрд рублей. И именно на это обращали внимание потребителей энергетики и их помощники в ходе проведения акции «Сплавляем неплательщиков» во всех субъектах Северного Кавказа.