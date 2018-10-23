В Ессентуках проверяют, как охраняются образовательные учреждения

СЕГОДНЯ 15:31 2018-10-23T15:31:45+03:00

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Глава Ессентуков дал поручение проверить все образовательные учреждения города на антитеррористическую защищенность и соблюдение пропускного режима. В состав проверяющих вошли сотрудники Росгвардии, отдела безопасности администрации, спецслужб. Сегодня проверку прошли школы №№ 10 и 4, детсад № 8 «Зоряночка».

В школе № 4 калитка была закрыт, но на посту комиссию встретил вахтер - первое замечание, которое получило образовательное учреждение. Охранник все же занял свой пост и предъявил лицензию и удостоверение. Далее в поле зрения проверяющих попали камеры видеонаблюдения, две из которых оказались неработающими. Проверена целостность периметрального ограждения.

В школе № 10 комиссия отметила полное соблюдение мер безопасности: все 27 камер внутреннего и наружного наблюдения выведены на монитор, журналы посетителей и автотранспорта ведутся исправно.

В детском саду № 8 нарушений не выявлено. Тревожная кнопка в рабочем состоянии и по правилам выведена на пульт ЧОПа или Росгвардии, в рабочем режиме обновлены списки экстренных служб, проверено соответствие паспорта безопасности.

Во время рейдов ессентукская комиссия проводит также инструктажи по соблюдению мер безопасности и оперативному реагированию. По итогам городского обхода будут составлены акты обследования с указанием выявленных нарушений, копии направят в прокуратуру для принятия соответствующих мер.