В Пятигорске попал под суд юрисконсульт "Газпрома"

СЕГОДНЯ 16:24 2018-10-23T16:24:46+03:00

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В Пятигорске уголовное дело в отношении сотрудника филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" передали в суд. Юрисконсульт обвиняется в мошенничестве.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе региональных следственных органов, за 90 тыс рублей обвиняемая обещала абоненту помочь списать задолженность по газу в 180 тыс рублей и пеню в 250 тысяч.

- При следующей встрече потерпевший передал юрисконсульту часть оговоренных ранее денежных средств в размере 30 тысяч рублей, - добавили в ведомстве. - Однако, при передаче денег незаконные действия юрисконсульта были пресечены сотрудниками ФСБ.

Сейчас после опроса свидетелей и сбора вещественных доказательств следствие передает дело в суд на рассмотрение.