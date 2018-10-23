Следком: среди боевиков в Сирии воюет 20-летний юноша из Ингушетии

СЕГОДНЯ 16:57 2018-10-23T16:57:43+03:00

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В Ингушетии завели уголовное дело по статье "участие в террористической организации" на 20-летнего местного жителя. В июне 2016 года парень улетел в Сирию и примкнул к боевикам.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканских следственных органов, по сегодняшний день юноша не собирается возвращаться на родину.

- Находясь в рядах данной организации, он выполняет функции рядового боевика, - добавили в ведомстве. - До настоящего времени мер к добровольному прекращению своего участия на территории иностранного государства в международной террористической организации не предпринял.

Ведется расследование. Правоохранители выясняют все обстоятельства, подтолкнувшие молодого человека вступить в ряды террористической организации.