Ессентучане вышли в финал Национальной творческой премии

СЕГОДНЯ 17:27 2018-10-23T17:27:02+03:00

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В краевом центре подвели итоги отборочного тура IV Национальной премии «Будущее России» при поддержке администрации Президента РФ. Участники возрастной категории от 7 до 27 лет съехались со всего Ставрополья.

Национальная премия в области культуры и искусства «Будущее России» - первая награда в России, призванная продемонстрировать все многообразие дарований детей и молодежи. Премия состоит из отборочных туров, которые проходят в восьми федеральных округах страны с финалом в Москве.

Оценив все творческие номера ставропольских участников, члены жюри вручили дипломы лауреата и кубки лучшим коллективам и солистам.

Право представлять свой родной город и регион в финале премии «Будущее России» в Москве завоевал вокальный ансамбль ессентукской Детской школы искусств «Цветные сны» под руководством Анны Коротких. Восемь юных вокалисток продемонстрировали безупречное умение управлять звуком настолько, что профессионалы попросили повторить вокальную композицию «Человек под дождем» а-капелла и без микрофонов.