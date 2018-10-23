В Кисловодске суд отстранил начальника управления по общественной безопасности

СЕГОДНЯ 18:58 2018-10-23T19:03:13+03:00

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Кисловодский городской суд отстранил от должности муниципального начальника управления по общественной безопасности, ГО и ЧС. Высокопоставленный чиновник находится под следствием за превышение полномочий, однако до сих пор занимал свой пост.

— По версии следствия, высокопоставленный чиновник нанёс городскому бюджету ущерб в размере 600 тысяч рублей. Он подписал акт о приёмке работ по установке камер наблюдения по программе «Безопасный город», — сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе городского суда.

Фактически начальник управления общественной безопасности подписал фиктивные документы. Некоторые работы не были произведены. В некоторых местах установленные видеокамеры не соответствовали заявленным в акте о приёмке.

Таким образом программа не была качественно реализована. А чиновника, по решению суда, отстранили от должности. В пресс-службе отметили, что сам госслужащий с ним не согласен и уже подал апелляцию.