2018-10-24T08:10:41+03:00
Происшествия

В Дагестане задержаны вооруженные пистолетами и гранатами подростки

Михаил ЮЖНЫЙ
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Следственные органы Дагестана возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия в отношении четверых жителей Буйнакского района республики.

- Двое взрослых и двое несовершеннолетних жителей Буйнакского района, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно приобрели у неустановленного лица два револьвера, 1 пистолет, 2 гранаты и более 100 патронов различного калибра, незаконно хранили и носили при себе, - уточнили следователи.

Всех четверых задержали с оружием в горном лесу в двух километрах к северо-западу от села Манасаул. Дело возбуждено по статье 222 (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц) УК РФ. Решается вопрос об их аресте.

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