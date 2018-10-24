Глухой водитель снес дерево в центре Ставрополя

СЕГОДНЯ 10:16 2018-10-24T10:16:30+03:00

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В центре Ставрополя на проспекте Карла Маркса произошло крупное ДТП.

Легковушка вылетела с дороги, врезалась в дерево, от чего то сломалось и упало. Затем перевернулась. На место сразу сбежались очевидцы, которые немедленно стали помогать пострадавшему водителю.

По предварительным данным, за рулём данного автомобиля сидел молодой человек с проблемами слуха. У машины, попавшей в аварии внезапно отказали тормоза.

Официальной информации по данной автоаварии от ГИБДД пока не поступало. Идет выяснение причин ДТП, поиск виновников.