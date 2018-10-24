2018-10-24T10:16:30+03:00
Происшествия

Глухой водитель снес дерево в центре Ставрополя

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В центре Ставрополя на проспекте Карла Маркса произошло крупное ДТП.

Легковушка вылетела с дороги, врезалась в дерево, от чего то сломалось и упало. Затем перевернулась. На место сразу сбежались очевидцы, которые немедленно стали помогать пострадавшему водителю.

По предварительным данным, за рулём данного автомобиля сидел молодой человек с проблемами слуха. У машины, попавшей в аварии внезапно отказали тормоза.

Официальной информации по данной автоаварии от ГИБДД пока не поступало. Идет выяснение причин ДТП, поиск виновников.

Еще больше материалов по теме: «ДТП на Северном Кавказе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Дагестане задержаны вооруженные пистолетами и гранатами подростки
В Кисловодске суд отстранил начальника управления по общественной безопасности
Ессентучане вышли в финал Национальной творческой премии
Следком: среди боевиков в Сирии воюет 20-летний юноша из Ингушетии
В Пятигорске попал под суд юрисконсульт "Газпрома"
В Ессентуках проверяют, как охраняются образовательные учреждения
Программы радио "Комсомольская правда - Ставрополь" прошли в финал конкурса "Вместе медиа. Радио"
На Северном Кавказе неплательщиков за свет «сплавили» на плотах
На Ставрополье из-за замены лифтов взнос за капремонт вырастет на 35%
Пожилая ставропольчанка расчленила мужа и увезла его останки в соседний город на маршрутке
Сулейман Керимов подарит Дагестану 1,5 миллиарда рублей
Экстренное предупреждение: на Ставрополье ожидаются сильные ливни
В Ставрополе водитель Toyota протаранил кафе и сбежал
Ставропольский бизнесмен кинул банк на 230 миллионов
В Ставрополе будут бороться с ворами канализационных люков
На Ставрополье двое школьников отравились лекарствами в школе
К концу 2020 года на Ставрополье заменят все небезопасные лифты
Стадион «Динамо» в Ставрополе планируют реконструировать к следующей весне
На Ставрополье в ДТП погибли 304 человека