Глухой водитель снес дерево в центре Ставрополя
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В центре Ставрополя на проспекте Карла Маркса произошло крупное ДТП.
Легковушка вылетела с дороги, врезалась в дерево, от чего то сломалось и упало. Затем перевернулась. На место сразу сбежались очевидцы, которые немедленно стали помогать пострадавшему водителю.
По предварительным данным, за рулём данного автомобиля сидел молодой человек с проблемами слуха. У машины, попавшей в аварии внезапно отказали тормоза.
Официальной информации по данной автоаварии от ГИБДД пока не поступало. Идет выяснение причин ДТП, поиск виновников.
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