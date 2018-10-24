2018-10-24T10:53:02+03:00
Происшествия

В Грозном избившая ребёнка воспитательница попала под следствие

Женщина до полусмерти избила 6-летнего воспитанника
Андрей ЗОБОВ
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В Грозном уголовное дело завели на воспитательницу детского сада, до полусмерти избившую 6-летнего мальчика. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе прокуратуры Чеченской Республики.

Ведомство начало проверку эпизода после обращения медиков. 11 октября к ним поступил 6-летний ребёнок со следами побоев. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Момент жестокого избиения ребёнка зафиксировали камеры наблюдения в детском саду. После этого, по факту жестоко обращения с детьми на неё завели уголовное дело. В образовательном учреждении были также приняты серьёзные меры — женщину уволили, а заведующая отделалась предупреждением за административное правонарушение.

После резонансного эпизода, надзорное ведомство занялось проверкой всех детсадов Грозного, чтобы исключить подобные случаи.

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