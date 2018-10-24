2018-10-24T11:19:08+03:00
Происшествия

На Ставрополье девушка за рулем "ВАЗа" погибла в ДТП

Жительница Предгорного района врезалась в бетонный блок на обочине [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ ГИБДД по СКФото: пресс-служба ГУ ГИБДД по СК
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Вчера, 23 октября, на трассе "Новозаведенное-Андреевский" произошло смертельное ДТП. На огромной скорости "ВАЗ-21102" вылетел с дороги и врезался в бетонный блок. За рулем находилась 25-летняя жительница Предгорного района. От полученных травм девушка скончалась.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в Госавтоинспекции Ставропольского края, водитель превысила скорость, не справилась с управлением и съехала с дороги. Со слов экспертов, она могла бы выжить, если бы пристегнула ремень безопасности.

По факту ДТП проводится проверка. Уточняется, что погибшая села за руль чуть больше года назад.

Кроме того, вчера случилось еще одна смертельная авария в Грачёвском районе. Водитель "ВАЗ-2114" вылетел с трассы при повороте и врезался в стену дома. Мужчина погиб до приезда скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГУ ГИБДД по СК

Фото: пресс-служба ГУ ГИБДД по СК

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