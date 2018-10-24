На Ставрополье девушка за рулем "ВАЗа" погибла в ДТП

СЕГОДНЯ 11:14 2018-10-24T11:19:08+03:00

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Вчера, 23 октября, на трассе "Новозаведенное-Андреевский" произошло смертельное ДТП. На огромной скорости "ВАЗ-21102" вылетел с дороги и врезался в бетонный блок. За рулем находилась 25-летняя жительница Предгорного района. От полученных травм девушка скончалась.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в Госавтоинспекции Ставропольского края, водитель превысила скорость, не справилась с управлением и съехала с дороги. Со слов экспертов, она могла бы выжить, если бы пристегнула ремень безопасности.

По факту ДТП проводится проверка. Уточняется, что погибшая села за руль чуть больше года назад.

Кроме того, вчера случилось еще одна смертельная авария в Грачёвском районе. Водитель "ВАЗ-2114" вылетел с трассы при повороте и врезался в стену дома. Мужчина погиб до приезда скорой помощи.