2018-10-24T11:20:52+03:00
Общество

Ставрополье получило больше 31 миллиона на выплаты подтопленцам

Пострадавшие от паводка жители получат по 10, 50 и 100 тысяч рублей
Андрей ЗОБОВ
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Правительство Российской Федерации выделило 31,4 миллиона рублей на выплаты компенсаций пострадавшим от майских паводков 2017 года на Ставрополье. Об этом свидетельствует распоряжение кабинета министров, опубликованное на официальном сайте правовой информации РФ.

Согласно тексту документа, необходимые средства будут изысканы из резервного фонда по решению суда. 31 миллион и 410 тысяч рублей поступят правительству Ставропольского края, которое распределит деньги между пострадавшими.

Стоит заметить, что основные компенсации пострадавшим были выплачены сразу после наводнения. Поступивший во вторник транш — средства для подтопленцев, чья ситуация была спорной или не была предусмотрена законодательством. Однако, по просьбе краевого правительства, суд пошёл навстречу людям и деньги были выделены.

При этом отмечается, что жители получат различные суммы, в зависимости от ущерба, который принесла с собой стихия. Пострадавшие получат по 10 тысяч рублей, те, кто частично утратил имущество первой необходимости — 50 тысяч и полностью его утратившие — 100 тысяч.

Напомним, что недавно правительство Ставрополья выбило ещё 13 сертификатов на приобретение жилья подтопленцам, владевшим домами на правах долевой собственности.

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