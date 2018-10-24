В Ставрополе 26 октября откроется Храм в честь князя Владимира
В краевой столице 26 октября откроют собор в Юго-западном районе города. Храм построили в честь святого равноапостольного князя Владимира.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Ставропольской и Невинномысской епархии Русской Православной Церкви, первая божественная литургия пройдет в день открытия в 9.00 утра.
- В день памяти Иверской иконы Божией Матери, состоится открытие собора. Праздничное богослужение возглавит митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. С этого дня в соборе начнутся регулярные ежедневные богослужения, - сказали в ведомстве.
Отметим, что место под строительство храма освятили в 2016 году и построили его в рекордные пару лет.