2018-10-24T12:45:45+03:00
Общество

В Ставрополе 26 октября откроется Храм в честь князя Владимира

Находится собор в Юго-западном районе города
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Михаил ПушилинФото: Михаил Пушилин
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В краевой столице 26 октября откроют собор в Юго-западном районе города. Храм построили в честь святого равноапостольного князя Владимира.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Ставропольской и Невинномысской епархии Русской Православной Церкви, первая божественная литургия пройдет в день открытия в 9.00 утра.

- В день памяти Иверской иконы Божией Матери, состоится открытие собора. Праздничное богослужение возглавит митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. С этого дня в соборе начнутся регулярные ежедневные богослужения, - сказали в ведомстве.

Отметим, что место под строительство храма освятили в 2016 году и построили его в рекордные пару лет.

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