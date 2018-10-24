2018-10-24T14:05:43+03:00
Происшествия

В Ставрополе вынесли приговор перевозчику взрывчатки и героина

Задержали жителя села Донского в прошлом году
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе вынесли приговор жителю села Донского, задержанного в августе прошлого года за перевозку наркотиков и взрывчатки.

При досмотре авто осужденного на дороге "Ростов-на-Дону – Ставрополь" сотрудники Центра по противодействию экстремизму нашли и изъяли боевую ручную наступательную гранату с боевым взрывателем и героин.

- Задержание было произведено в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятиях по подозрению в причастности к экстремистской и террористической деятельности, а также возможном хранении им оружия и наркотиков, - уточнили в краевом суде. - Приговором Шпаковского районного суда Мирошниченко признан виновным, ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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