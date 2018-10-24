В Дагестане двух рабочих завалило при строительстве водопровода

СЕГОДНЯ 13:57 2018-10-24T13:58:16+03:00

Один из них погиб, ведутся поиски второго пострадавшего

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В селении Джульджаг Табасаранского района при строительстве водопровода произошёл обвал грунта. Под завалами оказались двое рабочих, идёт спасательная операция. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Дагестан.

— В населённом пункте Джульджаг проводились работы по проложению водопровода. Однако по невыясненным обстоятельствам произошёл серьёзный обвал грунта. Под ним оказались двое рабочих, — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошёл около 10:45 утра. На место происшествия срочно прибыли спасатели. Ведётся спасательная операция.

— По последней информации, специалистам удалось обнаружить тело одного из пострадавших. Он погиб. Поисково-спасательные работы продолжаются, — рассказал собеседник.

«Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий.