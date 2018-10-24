2018-10-24T14:22:15+03:00
Общество

Руководители образовательных учреждений СКФО повысят квалификацию в Пятигорске

В Северо-Кавказском институте-филиале РАНХиГС стартовала Президентская программа «Управление в сфере образования»
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В рамках программы «Управление в сфере образования» обучение начали более 30 руководителей учреждений общего и среднего профессионального образования из пяти субъектов СКФО - Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии и Дагестана.

Приветствуя участников, директор Северо-Кавказского института РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов отметил, что программа обучения позволит слушателям сформировать новые управленческие компетенции, в ходе обучения разработать собственные проекты, которые будут реализованы в дальнейшем. Методика программы обучения является успешной и имеет проектно-ориентированный характер.

Президентская программа рассчитана на то, чтобы повысить качество работы сотрудников руководящего звена в соответствии с требованиями законодательства и приоритетами социально-экономического развития всех регионов России.

- Очень весомо, что я буду повышать квалификацию в Северо-Кавказском институте РАНХиГС при Президенте РФ, - сказал Анзор Маремуков- замдиректора по учебно-производственной работе агропромышленного колледжа КБР. - Для меня важен обмен опытом со своими коллегами из других республик. Очень надеюсь, что программа обучения будет полезной. Готов ознакомиться с проектным подходом и новыми инструментами управления коллективом».

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