2018-10-24T15:03:43+03:00
Происшествия

В Нальчике на пенсионера упала металлическая антенна

Инцидент произошел на крыше многоэтажки [фото]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В столице Ингушетии пенсионера придавило металлической антенной. Конструкция упала на мужчину на крыше многоэтажки.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в мэрии Нальчика, с травмами его аккуратно сняли с высоты спасатели и передали медикам.

- В мероприятиях была задействована автолестница специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров, - добавили в ведомстве. - Спасенный был передан бригаде скорой помощи для оказания первой медицинской помощи и дальнейшего обследования.

Фото: пресс-служба администрации города Нальчик

Фото: пресс-служба администрации города Нальчик

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24