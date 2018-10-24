В Нальчике на пенсионера упала металлическая антенна
Инцидент произошел на крыше многоэтажки [фото]
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
В столице Ингушетии пенсионера придавило металлической антенной. Конструкция упала на мужчину на крыше многоэтажки.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в мэрии Нальчика, с травмами его аккуратно сняли с высоты спасатели и передали медикам.
- В мероприятиях была задействована автолестница специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров, - добавили в ведомстве. - Спасенный был передан бригаде скорой помощи для оказания первой медицинской помощи и дальнейшего обследования.
Фото: пресс-служба администрации города Нальчик