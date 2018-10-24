В Нальчике на пенсионера упала металлическая антенна

СЕГОДНЯ 15:03 2018-10-24T15:03:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В столице Ингушетии пенсионера придавило металлической антенной. Конструкция упала на мужчину на крыше многоэтажки.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в мэрии Нальчика, с травмами его аккуратно сняли с высоты спасатели и передали медикам.

- В мероприятиях была задействована автолестница специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров, - добавили в ведомстве. - Спасенный был передан бригаде скорой помощи для оказания первой медицинской помощи и дальнейшего обследования.