2018-10-24T16:01:05+03:00
Происшествия

В Ессентуках пенсионер застрелил соседа и его собаку, а потом покончил с собой

К трагическим событиям привели бесконечные ссоры
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Евгения СОКОРЕВА
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В Ессентуках местный житель 60 лет убил 42-летнего соседа и его собаку. Он застрелил их после очередной ссоры из своего охотничьего огнестрельного ружья. После пенсионер вернулся домой и покончил с собой.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в региональных следственных органах, на месте самоубийства следователи нашли кинжал.

- К настоящему времени по уголовному делу произведён осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, допрошены свидетели и очевидцы, - добавили в ведомстве. - После проведения всех необходимых следственных действий по уголовному делу будет принято процессуальное решение.

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