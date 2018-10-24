2018-10-24T16:17:36+03:00
Общество

В Кисловодске полиция ищет парней, решивших погреться у "Вечного огня"

Поведение двух друзей возмутило местных жителей
Алена БЕЛЯЕВА
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В Кисловодске ищут двух друзей, решивших погреться у "Вечного огня". Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе городской администрации, за дело взялись полицейские. Они уже разослали снимок возмутителей спокойствия в местные учебные заведения. Вероятнее всего, за свой отдых на мемориале друзьям придется оплачивать штраф.

Кстати, поведение парней очень сильно возмутило школьников и студентов города. Поэтому они решили провести акцию, чтобы напомнить людям о том, как нельзя себя вести по отношению к мемориалам. Активисты прочтут на камеру патриотические стихи, а смонтированный ролик разместят в социальных сетях.

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