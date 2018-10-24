2018-10-24T17:04:01+03:00
Происшествия

После пожара на заводе "Электроцинк" в Северной Осетии возбуждено уголовное дело

В огне погиб сотрудник МЧС
Алена БЕЛЯЕВА
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В Северной Осетии возбуждено уголовное дело по факту крупного пожара, который произошел на заводе "Электроцинк" в минувшие выходные. Как сообщает Следственный комитет России, дело расследуется по статье "Нарушении правил безопасности на промышленном объекте, которое повлекло смерть человека".

Напомним, пожар возник в цехе электролиза. Первыми в горящее здание вошли на разведку трое пожарных. Один из них погиб, а еще один мужчина до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

Эксперты, которые исследовали пепелище, пришли к мнению, что пожар возник из-за нарушений промышленной безопасности. Следовали еще не выявили подозреваемых. Расследование продолжается.

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