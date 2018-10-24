2018-10-24T17:22:25+03:00
Общество

В Ессентуках объявили месячник борьбы с аптечной наркоманией

В администрации города прошло оперативное совещание, которое провел представитель губернатора СК Лев Травнев
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Обсудить проблему немедицинского применения лекарственных средств и их безрецептурной реализации собрались глава города Александр Некристов, начальник Управления образования, представитель Росздравнадзора по СК, отдела по борьбе с наркотиками МВД по городу Ессентуки, главврач городской больницы, директора аптек.

Вопрос аптечной наркомании на Ставрополье встал особенно остро после череды несчастных случаев со школьниками. Формальный подход неуместен - именно такое решение приняли в начале встречи в Ессентуках. Росздравнадзор рассказал об успехах в борьбе с аптечной наркоманией - по КМВ удалось закрыть несколько недобросовестных аптек. Широко применяется и практика аннулирования лицензии, для чего достаточно возбуждения нескольких административных дел. Но, для того чтобы в курортном городе продажа лекарств не превратилась в смертельный бизнес, нужен комплексный подход.

- В Ессентуках уже организована работа школьных психологов с учителями и детьми. Работа ведется и с родителями, разъясняются тревожные признаки, которые требуют особого внимания, - отметил глава Ессентуков.

По поручению Александра Некристова в курортном городе стартует месячник борьбы с аптечной наркоманией. «Горячая линия» (тел. 6-08-10, 6-08-17) будет принимать сообщения от ессентучан с информацией о нарушениях продажи рецептурных лекарств не только детям, но и взрослым. По итогам такого взаимодействия будет составлена карта нарушений, по которой точечно отработается каждая поступившая жалоба.

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