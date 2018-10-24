Ставрополец убил девушку и забетонировал ее тело в подвале

СЕГОДНЯ 18:01 2018-10-24T18:01:02+03:00

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В Ставрополе 25-летний парень попал под статью "убийство" за жестокую расправу над своей девушкой. В конце сентября этого года он после ссоры надел на нее наручники и задушил. Тело 29-летней возлюбленной он забетонировал в подвале.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Ставропольскому краю, поссорились они из-за угрозы женщины выселить парня из ее квартиры. В этой квартире преступник ее и замуровал.

- В настоящее время подозреваемый задержан, следователем перед судом возбуждено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в ведомстве. - По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.