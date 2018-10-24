В Ессентуках парки, за которых проголосовали жители, начали благоустраивать

СЕГОДНЯ 18:40 2018-10-24T18:40:21+03:00

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Весной этого года в рамках программы «Формирование современной городской среды» 22 муниципалитета Ставрополья определили места для первоочередного благоустройства. В Ессентуках лидерами народного выбора с первых дней были парк Победы и сквер на пересечении улиц Октябрьская и Пятигорская.

Первые результаты подпрограммы «Обустройство мест массового отдыха» ессентучане оценивают уже сейчас. Большая часть парка Победы в прошлом году стала комфортной, безопасной прогулочной зоной. Почти 47 миллионов рублей пошли на укладку нового асфальта, больше 6 тысяч квадратных метров плитки и 700 метров бесшовного покрытия из резиновой крошки. К концу года весь объем работ планируется выполнить.

Второй объект, на который больше 20 тысяч ессентучан просило обратить внимание, - сквер на «Золотушке». Работы и здесь уже начались - замена лавочек, урн, опор освещения. Объем ремонта пешеходных дорожек немного меньше парка Победы, но тоже существенный. В 2019 году ессентучане получат почти 4 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия, 4481- плиточного и 700 из резиновой крошки.

Всего же в текущем году на благоустройство территорий в регионе было выделено 728 миллионов рублей.