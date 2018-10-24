2018-10-24T20:31:32+03:00
Происшествия

Тела двух рабочих извлекли из-под завалов в Дагестане

Мужчины погибли при прокладке водопровода
Алена БЕЛЯЕВА
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Спасатели извлекли из-под обломков тела двух рабочих, которые погибли под завалами 24 октября. Мужчины погибли во время работ про прокладке водопровода в сел Джульджаг Табасаранского района Дагестана.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МЧС, тело первого рабочего удалось найти практически сразу. Второго погибшего засыпало сильнее. На данный момент поисково-спасательные работы завершены. На месте обвала работали 11 человек.

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