Тела двух рабочих извлекли из-под завалов в Дагестане
Мужчины погибли при прокладке водопровода
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Спасатели извлекли из-под обломков тела двух рабочих, которые погибли под завалами 24 октября. Мужчины погибли во время работ про прокладке водопровода в сел Джульджаг Табасаранского района Дагестана.
Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МЧС, тело первого рабочего удалось найти практически сразу. Второго погибшего засыпало сильнее. На данный момент поисково-спасательные работы завершены. На месте обвала работали 11 человек.
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