Выписавшего себе надбавку к зарплате чиновника задержали полицейские в Дагестане

СЕГОДНЯ 08:33 2018-10-25T08:33:40+03:00

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Сотрудники полиции в Дагестане задержали начальника управления образования города Дагестанские Огни, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. В отношении муниципального чиновника возбуждено уголовное дело.

- Подозреваемый в 2013 году издал приказ, по которому установил к своей зарплате надбавку за наличие почетного звания "Почетный работник общего образования РФ" в размере 20% от должностного оклада. Но такая надбавка позволена и выплачивается только педагогическим работникам, - уточнили в правоохранительных органах Дагестана.

С 2013 по 2016 годы чиновник незаконно получил из стимулирующего фонда городского управления образования около 250 тысяч рублей. "Решается вопрос о предъявлении обвинения и аресте чиновника.