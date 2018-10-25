2018-10-25T08:33:40+03:00
Происшествия

Выписавшего себе надбавку к зарплате чиновника задержали полицейские в Дагестане

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции в Дагестане задержали начальника управления образования города Дагестанские Огни, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. В отношении муниципального чиновника возбуждено уголовное дело.

- Подозреваемый в 2013 году издал приказ, по которому установил к своей зарплате надбавку за наличие почетного звания "Почетный работник общего образования РФ" в размере 20% от должностного оклада. Но такая надбавка позволена и выплачивается только педагогическим работникам, - уточнили в правоохранительных органах Дагестана.

С 2013 по 2016 годы чиновник незаконно получил из стимулирующего фонда городского управления образования около 250 тысяч рублей. "Решается вопрос о предъявлении обвинения и аресте чиновника.

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Дагестан»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пятигорский адвокат обманул клиентов на 2.2 миллиона рублей
«Гармония» вызвала интерес на крупнейшем форуме коммерческой недвижимости
Рамзан Кадыров предложил провести бой Тухугова и Лобова в Грозном
В Ставрополе закрыли кафе из-за вспышки кишечной инфекции
В ДТП в Ставрополе пострадали 6 человек
Тела двух рабочих извлекли из-под завалов в Дагестане
В Ессентуках парки, за которых проголосовали жители, начали благоустраивать
Ставрополец убил девушку и забетонировал ее тело в подвале
В Ессентуках объявили месячник борьбы с аптечной наркоманией
После пожара на заводе "Электроцинк" в Северной Осетии возбуждено уголовное дело
В Кисловодске полиция ищет парней, решивших погреться у "Вечного огня"
В Ессентуках пенсионер застрелил соседа и его собаку, а потом покончил с собой
В Нальчике на пенсионера упала металлическая антенна
Руководители образовательных учреждений СКФО повысят квалификацию в Пятигорске
В Ставрополе вынесли приговор перевозчику взрывчатки и героина
В Дагестане двух рабочих завалило при строительстве водопровода
В Ставрополе 26 октября откроется Храм в честь князя Владимира
Ставрополье получило больше 31 миллиона на выплаты подтопленцам
На Ставрополье девушка за рулем "ВАЗа" погибла в ДТП
В Грозном избившая ребёнка воспитательница попала под следствие