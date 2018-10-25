2018-10-25T10:13:45+03:00
Происшествия

В ДТП в Ставрополе пострадали 6 человек

Идет выяснение причин аварии
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Ставрополе в ДТП с участием двух легковых автомобилей пострадали шесть человек, Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

- Авария произошла утром в четверг на улице Космонавтов, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Водитель одного из автомобилей по предварительной причине не справился с управлением на повороте и столкнулся с попутным автомобилем в среднем ряду. Тот выехал за пределы проезжей части через бордюр и врезался в столб электропередач.

Пострадавшие были госпитализированы. Им оказывают помощь медики. Обстоятельства произошедшего в краевом центре ДТП выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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