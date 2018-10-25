2018-10-25T11:02:03+03:00
Общество

В Ставрополе закрыли кафе из-за вспышки кишечной инфекции

В одном из городских заведений нарушали нормы хранения продуктов
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставрополе закрыли кафе из-за отравления клиентов. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора, специалисты ведомства проверили кафе "Печеная картошка", которое находится на верхнем этаже торгового центра "Космос" после того, как у нескольких посетителей заведения появилась кишечная инфекция.

Проверка показала, что в кафе неправильно хранили и обрабатывали продукты питания. Требования к производству готовой продукции также были нарушены. Специалисты узнали, что работники "Печеной картошки" несвоевременно проходят медосмотры.

На данный момент кафе временно закрыли.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пятигорский адвокат обманул клиентов на 2.2 миллиона рублей
«Гармония» вызвала интерес на крупнейшем форуме коммерческой недвижимости
Рамзан Кадыров предложил провести бой Тухугова и Лобова в Грозном
В ДТП в Ставрополе пострадали 6 человек
Выписавшего себе надбавку к зарплате чиновника задержали полицейские в Дагестане
Тела двух рабочих извлекли из-под завалов в Дагестане
В Ессентуках парки, за которых проголосовали жители, начали благоустраивать
Ставрополец убил девушку и забетонировал ее тело в подвале
В Ессентуках объявили месячник борьбы с аптечной наркоманией
После пожара на заводе "Электроцинк" в Северной Осетии возбуждено уголовное дело
В Кисловодске полиция ищет парней, решивших погреться у "Вечного огня"
В Ессентуках пенсионер застрелил соседа и его собаку, а потом покончил с собой
В Нальчике на пенсионера упала металлическая антенна
Руководители образовательных учреждений СКФО повысят квалификацию в Пятигорске
В Ставрополе вынесли приговор перевозчику взрывчатки и героина
В Дагестане двух рабочих завалило при строительстве водопровода
В Ставрополе 26 октября откроется Храм в честь князя Владимира
Ставрополье получило больше 31 миллиона на выплаты подтопленцам
На Ставрополье девушка за рулем "ВАЗа" погибла в ДТП
В Грозном избившая ребёнка воспитательница попала под следствие