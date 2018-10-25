В Ставрополе закрыли кафе из-за вспышки кишечной инфекции

СЕГОДНЯ 11:02 2018-10-25T11:02:03+03:00

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В Ставрополе закрыли кафе из-за отравления клиентов. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора, специалисты ведомства проверили кафе "Печеная картошка", которое находится на верхнем этаже торгового центра "Космос" после того, как у нескольких посетителей заведения появилась кишечная инфекция.

Проверка показала, что в кафе неправильно хранили и обрабатывали продукты питания. Требования к производству готовой продукции также были нарушены. Специалисты узнали, что работники "Печеной картошки" несвоевременно проходят медосмотры.

На данный момент кафе временно закрыли.